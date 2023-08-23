Marmaris'te motosiklet denetimi: Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi
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Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde genç sürücülerin akrobatik hareketlerle motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye soktukları şikayetleri üzerine denetim gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayan 10 sürücüye ceza kesildi.
Motosiklet trafiğinin yoğun olduğu Muğla'nın Marmaris ilçesinde, özellikle yaz aylarında kurallara uymama nedeniyle artan kazaları önlemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde genç sürücülerin akrobatik hareketlerle motosiklet kullanarak trafiği ve kendilerini tehlikeye soktukları şikayetlerinin arttığı Beldibi Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Atatürk Bulvarı boyunca oluşturulan kontrol noktalarındaki 8 ekipte 22 trafik polisinin katıldığı 2 saat süren denetimde motosikletler ve sürücüleri kontrol edildi.
Kurallara uymayan 10 sürücüye 13 bin 864 lira ceza uygulandı. Denetim noktasına kask getirmeyen sürücülerin motosikletleriyle gitmelerine müsaade edilmedi.
Ekipler, genç sürücüleri tehlikeli araç kullanmamaları yönünde uyardı.