Marmaris'te Modern Spor Kompleksi İçin İhale Süreci Başlatıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki futbol sahası, modern bir spor kompleksine dönüştürülecek. İhale, 7 Kasım'da yapılacak. Kompleks, spor turizmine katkı sağlayacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, futbol sahası modern bir spor kompleksine dönüştürülmesi için ihale süreci başlatıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beldibi Mahallesi'ndeki futbol sahasının spor kompleksine dönüştürülmesi için 7 Kasım'da ihaleye çıkılacak.

Spor turizmine yeni bir soluk kazandıracak tesiste, modern altyapı, uluslararası standartlardaki atletizm alanları ve seyir zevki yüksek tribünleriyle bölgenin spor vizyonuna değer katacak.

Spor kompleksinde, 8 kulvarlı tartan atletizm pisti, profesyonel çim saha, bin seyirci kapasiteli çelik konstrüksiyon tribün, LED aydınlatma sistemi, soyunma odaları ve teknik alanlar yer alacak.

Komplekste, sırıkla yüksek atlama, uzun atlama ve üç adım atlama, gülle atma ve çekiç atma karşılaşmaları uluslararası düzeyde yapılabilecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
