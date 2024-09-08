Marmaris'te Kırlangıç Kupası Yat Yarışları Başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Kırlangıç Kupası Yat Yarışları'nın ilk etabı, yarın başlayacak.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve 6 yarışın yapılacağı kupa, 9-11 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Marmaris Körfezi ve açık denizde yapılacak yarışlara, yerli ve yabancı 20 teknede yaklaşık 200 yelkencinin katılacağı belirtildi.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek yarışın adının, özgürce uçan ve vakti geldiğinde istedikleri yere göç eden kırlangıçlardan ilham alınarak konulduğu kaydedildi.