Marmaris'te Jandarma Ekipleri Kurallara Uymayan Sürücülere Cezai İşlem Uyguladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ve araç sürücülerine yönelik yapılan uygulama ve denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet ve araç sürücülerine yönelik uygulama ve denetim yapan jandarma ekipleri kurallara uymayan sürücüler, ceza yemekten kaçamadı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri motosiklet ve araç sürücülerine yönelik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Marmaris'te ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma ekipleri motosikletleri ve araçları durdurarak kontrolden geçirdi. Trafik jandarması ekipleri, sürücülerin ehliyet, ruhsat, kask ile motosikletlerin tescil kontrolünü yaptı. Kontrolden geçirilen sürücülerden evrak eksikliği olan ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA