Marmaris'te hız ve alkol denetimi: 10 sürücüye ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ilçe genelinde trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde hız ve alkol kontrolü yapan ekipler bir saat içinde 10 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Muğla'nın Marmaris İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ilçe genelinde trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde hız ve alkol kontrolü yapan ekipler bir saat içinde 10 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Marmaris Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği ekipleri akşam saatlerinde ilçenin farklı noktalarında yaptıkları radarlı hız denetimlerinde yasal hız sınırını aşan 10 sürücüye farklı sınır aşımları rakamları ile toplamda 14 bin 900 lira para cezası ile ehliyet puanı cezası kesti. Trafik Amiri Komiser Alperen Aykırı, denetimlerin tüm ilçe genelinde her gün farklı nokta ve saatlerde yapılacağını belirterek sürücülerin önce kendi can güvenlikleri için kurallara uymalarını istedi. - MUĞLA