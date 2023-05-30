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Marmaris'te Galatasaraylılar sokağa taştı

Marmaris'te Galatasaraylılar sokağa taştı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Ligde Ankaragücü'nü dört golle mağlup edip şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tüm ülkede olduğu gibi Muğla'nın Marmaris ilçesinde de taraftarlarını sokağa döktü. Atatürk Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları marşlar ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Spor Toto Süper Ligde Ankaragücü'nü dört golle mağlup edip şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, tüm ülkede olduğu gibi Muğla'nın Marmaris ilçesinde de taraftarlarını sokağa döktü. Atatürk Meydanı'nda şampiyonluğu doyasıya kutlayan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları marşlar ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray oldu. Erken gelen şampiyonluğun ardından Galatasaray taraftarları önce konvoy yaptı, sonra Atatürk Meydanı'na akın etti. Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta festival alanına çevirdi. Çoluk çocuk, kadın, erkek yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutlarken emniyet mensupları geniş güvenlik önlemleri aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Marmaris Spor Spor Haberler

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