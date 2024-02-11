Marmaris'te Adrenalin Tutkunları Keşişlemede Sörf Yaptı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, saatte 40 kilometre hızla esen keşişlemede sörf yaptı. Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede dalgalar arasında 40 kilometre hızla esen keşişlemede, kanat, rüzgar ve uçurtma sörfü yapan adrenalin tutkunları, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle takip edip, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde adrenalin tutkunları, saatte 40 kilometre hızla esen keşişlemede sörf yaptı.
Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede dalgalar arasında 40 kilometre hızla esen keşişlemede, kanat, rüzgar ve uçurtma sörfü yapan adrenalin tutkunları, renkli görüntüler oluşturdu.
Kıyıdaki vatandaşlar da sörfçüleri ilgiyle takip edip, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.