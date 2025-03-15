Marmaris'te 16. Marmaris MIYC Kış Trofesi Yarışları Başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen ve her yıl yelken sporcularının katıldığı Kış Trofesi, bu yıl da Marmaris'in eşsiz doğasında düzenleniyor. İlk ayağı 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde yapılan yarışların 4. ayak etabı, bugün Körfez içinde başladı. Türkiye başta olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Yunanistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Almanya'dan 350'ye yakın yarışçı, 30 yelkenliyle Marmaris'in maviliklerinde rüzgarla mücadele ediyor. Yarışçılar, hakem heyetinin başlangıç düdüğüyle parkura çıkacak. Kış Trofesi'nin 1-2 Mart tarihlerinde yapılan 3. ayak yarışlarının kazananları ise, MIYC kulübü bahçesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle ödüllerini alacak. - MUĞLA