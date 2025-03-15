40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Marmaris'te 16. Marmaris MIYC Kış Trofesi Yarışları Başladı

Marmaris'te 16. Marmaris MIYC Kış Trofesi Yarışları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi, 350 yarışçıyla başladı. Yarışlar, Marmaris'in eşsiz doğasında gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 4. ayak mücadelesi başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen ve her yıl yelken sporcularının katıldığı Kış Trofesi, bu yıl da Marmaris'in eşsiz doğasında düzenleniyor. İlk ayağı 18-19 Ocak 2024 tarihlerinde yapılan yarışların 4. ayak etabı, bugün Körfez içinde başladı. Türkiye başta olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Yunanistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Almanya'dan 350'ye yakın yarışçı, 30 yelkenliyle Marmaris'in maviliklerinde rüzgarla mücadele ediyor. Yarışçılar, hakem heyetinin başlangıç düdüğüyle parkura çıkacak. Kış Trofesi'nin 1-2 Mart tarihlerinde yapılan 3. ayak yarışlarının kazananları ise, MIYC kulübü bahçesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle ödüllerini alacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
img

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
img

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir

İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.