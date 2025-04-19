Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. Ayak Mücadelesi Başladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çevre ülkelerden katılım olan 16. Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayağı başladı. 31 yelkenli yat ve 300 sporcunun yer aldığı yarışların ilk gününde renkli görüntüler oluştu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayak mücadelesi başladı.
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Estonya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.
Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde verdiği brifingle hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce bir süre körfezde antrenman turları attı.
Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.
İlk gün iki yarış gerçekleştirilirken balonlarını açan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Trofenin son ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.