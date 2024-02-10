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Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları Başladı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi start aldı. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden 39 yelkenli yat ve 350 sporcu yarışlara katıldı. Yarışlar koy içinde ve dışında gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayak mücadelesi start aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) 15. kez düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Hollanda, Kanada, Norveç, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 39 yelkenli yat ile 350 sporcu katıldı.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde yatlar, sınıflarına göre start aldı.

İlk gün koy içinde iki yarış yapıldı.

Beş ayaktan oluşan trofenin birinci ayağında sınıflandırılmaları gerçekleştirilemediği için dereceye giren yatlara ödülleri 2. ayak yarışı haftasında kulüp bahçesinde törenle verildi.

2. ayak, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

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