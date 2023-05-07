Marmaris MIYC Kış Trofesi yat yarışları altıncı ayak mücadelesi tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 14. kez düzenlenen Kış Trofesi Yat Yarışları'nda altıncı ayak mücadelesi sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, İsrail ve Rusya'dan 34 yelkenli yat ile 340 sporcu katıldı.

Yatlar, antrenman turları sonrası sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak Marmaris Körfezi'ne açıldı.

Hakem heyetinin rota belirledikten sonra başlattığı yarışta yatlar, koy içinde start alıp, koy içindeki finişe ulaştı.

Şampiyon yelkenciler kupalarını kulüp bahçesinde törenle aldı.

Altı ayak sonucunda organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve dümencileri şöyle:

IRC-0:

1- Eker 40 (Ahmet Eker), 2- Wings Racing (Fırat Şahin), 3- Vakkorama (Cem Hakko)

IRC-1:

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 2- Strekoza (Mikhail Mischenko), 3- Kotex-Yogi Bear (Orjin İbar)

IRC-2:

1- Avolare (Dağhan Başpınar), 2- Nissan Fifty Fifty (Cenk Tekkaya), 3- İmagine (Zafer Öznur)

IRC-3:

1- Corendon Chese (Güney Kaptan), 2-Ada Sailor_Adaköy Marina Cook's Club (Alp Doğuoğlu), 3- Marmarisa (Gleb Semerenko)

IRC-4:

1- M2 (Hasan Cıplak), 2- Boomerang (Serdar Şahin), 3- Clavella (Leo Kolff)