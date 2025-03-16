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Marmaris Kış Trofesi'nin 4. Ayak Yarışları Başladı

Marmaris Kış Trofesi'nin 4. Ayak Yarışları Başladı
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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesi'nin 4. ayak etabı, Türkiye ve çeşitli ülkelerden 350 yarışçının katılımıyla başladı. İlk gün yarışları keyifli mücadelelere sahne oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 16. kez düzenlenen Kış Trofesi'nin 4. ayak etabı, bugün gerçekleştirilen ilk gün yarışlarıyla başladı. Türkiye başta olmak üzere, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Yunanistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Almanya'dan 350'ye yakın yarışçı, 30 yelkenliyle Marmaris'in maviliklerinde rüzgarla mücadele etti.

MIYC Başkanı Zafer Öznur, yarışlar hakkında yaptığı açıklamada, "Trofenin dördüncü ayağı geride kalırken, her geçen yarışta hem hava şartları hem de katılım sayısı giderek artıyor. Bu hafta, yarışlara 30 tekne kayıt yaptırdı ve büyük bir rekabet yaşandı. Bugün iki yarış gerçekleştirildi. İlk yarış, coğrafi rotada yapıldı ve Karga Adası etrafında döndük. Yarışa oldukça iyi bir rüzgarla başladık, Boğaz'dan çıkışımız güçlüydü. Ancak parkurun ilerleyen bölümlerinde rüzgar zaman zaman düştü. Sonrasında tekrar güçlenerek boğazdan dönüşte 13-15 knot civarında esti. Şartlar değişken olsa da keyifli bir yarış oldu. İlk yarış tamamlandıktan sonra, arkadan gelen teknelerin finiş yapmasını bir süre bekledik. Bu esnada rüzgar neredeyse tamamen kesildi. Hakem komitesi uzun süre bekledi ve sonunda güneyden 15-16 knot civarında bir rüzgar esti. İkinci yarışta, uzun süredir kullanılan bir rota izlendi ve rüzgarla birlikte heyecan da arttı. Yüksek rüzgarda tekneler kıyasıya mücadele etti. Neyse ki yarışlar kazasız belasız tamamlandı. Akşam kulübe döndük, işlemlerimizi halledip yemeğimizi yedik. Şimdi herkes toparlanıp evine dönüyor. Yarın hava tahminleri yine güzel bir rüzgar gösteriyor. Eğer şartlar uygun olursa, haftanın son yarışını yaparak bu ayağı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Yarışların ikinci günü olan Pazar günü Netsel Marinadan ayrılan teknelerin rüzgarın durumuna göre körfez dışında gerçekleşecek müsabakalar ile sona erecek. 4. Ayak yarışlarının kazananları 29 Mart, 30 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Ayak yarışlarında düzenlenecek ödül töreni ile kupalarını alacaklar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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