Marmaris Gençlikspor'da tek hedef şampiyonluk

Muğla Süper Amatör Ligi temsilcilerinden Marmaris Gençlik spor yönetimi tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Başkan Aydın Kocabay, Marmaris'teki birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın simgelerinden biri olmayı hedeflediklerini, bunun için de sportif başarılar, şampiyonluklar elde etmek gerektiğine işaret ederek, "Marmaris'e şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz" dedi.

Muğla Süper Amatör Ligi temsilcilerinden Marmaris Gençlik spor yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde verilen yemek sonrası Marmaris Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Aydın Kocabay, siyah-beyazlı ekibin sporcu ve teknik heyetine seslendi. Başkan Aydın Kocabay, 21 Ekim'de başlayacak yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlandıklarını, bunun için yönetim olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydederek, "Marmarisimize şampiyonluk yakışır. Taraftarımız, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimizin birlikteliğiyle, bu sezon ilçeye şampiyonluk sevinci yaşatacağız. Buna canı gönülden inanıyor ve sizlere güveniyorum başaracaksınız" dedi.

"Marmaris'i şampiyon edeceğimize söz verdik"

Arkadaşları adına söz alan kaptan Tolga Akyüz de yönetimin kendilerine sağladıkları ortam ve imkanlardan, teknik direktörleri Doğan Şahin ve yardımcılarıyla sürdürdükleri çalışmalarda, takım içindeki uyumdan memnun olduklarını belirtti. Kaptan, "Yönetimimize, teknik heyetimize ve tabi ki taraftarlarımıza, bu güzel ilçeye şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Hepimiz farklı şehirlerden gelmiş olsak ta sizin de inandığınız gibi bizler de inanıyoruz Marmaris Gençlik sporu şampiyon yapacağız. Bunun çok çalışacağımızın, çok mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Yemeğin ardından haftanın 6 günü çift idman yapan futbolcular istirahate çekilirken, Başkan Kocabay ile Teknik Direktör Doğan Şahin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Şahin, "Geçmişi çok sayıda profesyonel başarıyla dolu bu kulübe, bu güzel kente, başta Başkanımız Aydın Kocabay olmak üzere çok değerli yöneticilerimize layık oldukları şampiyonluğu yaşatacağız. İddialı konuşmayı sevmem ama bu kez iddialıyız. Futbolcularımın hepsini iyi tanıyorum. Çalışacağız, disiplinli çalışacağız, inanarak oynayacağız, güzel futbol oynayacağız ve başaracağız, şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı.

"Marmaris' şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz"

Marmaris'teki birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın simgelerinden biri olmayı hedeflediklerini, bunun için de sportif başarılar, şampiyonluklar elde etmek gerektiğine işaret eden Başkan Kocabay, "Marmaris'e şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz" dedi.

"Spor sadece spor değildir" söylemine katıldıklarını ve inandıklarını da ifade eden Kocabay, "Bizler de inanıyoruz ki, 'Spor sadece spor değildir' Ülkemize büyük sevinç ve kıvanç yaşatan, yaşatmaya devam eden filelerin ve gönüllerin sultanları bu sözü bir kez daha ispatlamıştır. Spor, toplumsal barışın, birlikteliğin ve dayanışmanın en önemli kaynaklarından biridir. Sultanlarımız, istisnalarını saymazsak 85 milyonu aynı hedef istikametinde bir araya getirmiş, tüm ülkeye sevinç yaşatmıştır. İşte 92 yıllık şanlı geçmişe sahip Gençliksporumuz da, cennet Marmaris'te birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgelerinden biri olmayı hedefliyor. Bunun için de başarmak, şampiyon olmak gerektiğini biliyoruz. Şampiyon olup, Marmaris'imizi sevindirmek, birliğin, beraberliğin simgesi olmak istiyoruz. Bu hedef istikametinde, sezon öncesi futbolcusuyla, teknik heyetiyle iyi bir ekip oluşturmaya çalıştık. Ama taraftarımızın desteğine mutlaka ihtiyacımız olacak. Onlar, olmazsa olmazlarımız. Geçen sezon her geçen maç sayıları, heyecanları ve bizlere olan inançları artan bir taraftar topluluğu gördüm. 7'den 77'ye, kadın erkek, aile fertleriyle takımımızı desteklemeye gelenlerin keyif aldığına şahit oldum. Ancak, mutlu sona ulaşamadık, bir üst lige çıkamadık. Bu sezon başarmak, Marmaris'imize şampiyonluk sevinci yaşatmak istiyoruz. Güzel Marmaris'imize şampiyonluk yakışır" diye konuştu.

"Tüm Marmaris'i beraberlik ve dayanışmaya davet ediyoruz"

Marmaris Gençlikspor Kulübünün Başkanı Aydın Kocabay, "İlçemizdeki tüm sporseverleri, birlik, beraberlik ve dayanışmayı hedef edinen, bunun için de şampiyonluğun şart olduğunun bilincindeki kulübümüze destek olmaya çağırıyoruz. Marmarislilere, burayı memleketi olarak benimsemiş, ekmeğini buradan kazanmış, kendini Marmarisli hisseden herkesten destek bekliyoruz. Futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz, taraftarımızın da desteğini arkalarına aldıklarında sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarına canı gönülden inanıyoruz. Şunun da idraki ve bilinci içerisindeyiz, bizim gibi diğer kulüpler de başarı ve şampiyonluk peşinde koşacak. İyi olan, hak eden ipi göğüslesin. Sakatlıksız, sağlıklı centilmence geçecek bir sezon olsun diliyoruz. Bu vesileyle, bir kez daha kurulduğu 1931'den bu yana kulübümüze emeği geçen, destek veren herkese şükranlarımızı ve minnetlerimizi iletiyor, aramızdan ayrılmış olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA