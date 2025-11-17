Marmaris'e Uluslararası Standartlarda Futbol Sahası Yapılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uluslararası standartlarda futbol sahası yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen yatırımlar kapsamında, Marmaris Beldibi Futbol Sahası Projesinde ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

İnşa edilecek modern tesisin yalnızca yerel spor faaliyetlerine değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek nitelikte planlandığını ifade eden Açıkbaş, şunları kaydetti:

"Yeni kompleks profesyonel standartlarda doğal çim zemin, 8 kulvarlı tartan atletizm pisti, 1000 kişilik modern tribün, tam donanımlı soyuma odaları, geniş aydınlatma ve altyapı sistemleriyle Marmaris'in spor altyapısına yeni soluk getirecek. Projenin amacı gençlerimize dünya standartlarında tesisler kazandırmak ve sporun her dalında uluslararası düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıyı güçlendirmek. Futbol sahası, tamamlandığında hem okul sporları ve amatör ligler hem de kamp programları, hazırlık turnuvaları ve uluslararası spor etkinlikleri için kullanılacak."

Açıkbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin, sporcuların ve ülkenin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğini dile getirdi.