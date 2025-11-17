Haberler

Marmaris'e Uluslararası Standartlarda Futbol Sahası Yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale süreci tamamlanan futbol sahası projesi, yerel ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak nitelikte inşa edilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uluslararası standartlarda futbol sahası yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen yatırımlar kapsamında, Marmaris Beldibi Futbol Sahası Projesinde ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

İnşa edilecek modern tesisin yalnızca yerel spor faaliyetlerine değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek nitelikte planlandığını ifade eden Açıkbaş, şunları kaydetti:

"Yeni kompleks profesyonel standartlarda doğal çim zemin, 8 kulvarlı tartan atletizm pisti, 1000 kişilik modern tribün, tam donanımlı soyuma odaları, geniş aydınlatma ve altyapı sistemleriyle Marmaris'in spor altyapısına yeni soluk getirecek. Projenin amacı gençlerimize dünya standartlarında tesisler kazandırmak ve sporun her dalında uluslararası düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıyı güçlendirmek. Futbol sahası, tamamlandığında hem okul sporları ve amatör ligler hem de kamp programları, hazırlık turnuvaları ve uluslararası spor etkinlikleri için kullanılacak."

Açıkbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin, sporcuların ve ülkenin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.