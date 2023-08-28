Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası tamamlandı

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Belediye Gençlikspor Kulübü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası, 8 ilden 42 takımın katılımıyla gerçekleşti. Turnuvada dostluk ve kardeşlik ön plandaydı.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Belediye Gençlikspor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası müsabakaları, 8 ilden 42 takımın katılımıyla yapıldı.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Belediye Gençlikspor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası, hafta sonu yapıldı. 8 ilden 21 kulüp ve 42 takımın katıldığı turnuvaya U12-U14-U16 kategorilerinde sporcular katıldı.

Takımların sezon öncesi kendi durumlarını değerlendirme ve tecrübe kazanma şansı buldukları turnuvada İstanbul, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Konya'dan ekipler sahaya çıktı.

Marmaris Belediyesi Gençlikspor, Söke Voleybol, Fethiye Voleybol, Göztepe Spor Kulübü, Menteşe Belediyesi, Çengelköy Spor Kulübü, Sümer Spor Kulübü, Denizli Voleybol Spor Kulübü, Bodrum Sportif Spor Kulübü, Damla Spor Kulübü, Silivri Voleybol Spor Kulübü, Armutalan Spor Kulübü, Muğlaspor, Denizli Büyükşehir Belediye, Denizli Voleybol Spor Kulübü, Muğla Büyükşehir Belediye, Aydın GSİM, Muğla Vizyon Spor Kulübü, Değerli Zamanlar Spor Kulübü, Ortaca GSİM takımlarının mücadele ettiği turnuvada rekabet yerini dostluk ve kardeşlik vardı. Yeni sezona hazırlık amacı da taşıyan turnuvanın galibi tüm takımlar oldu.

DOSTLUK ÖRNEĞİ SERGİLEDİLER

Kapanış seremonisine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmaris Belediyespor Başkanı Hasan Yaylalı da katıldı. Tüm sporculara anı madalyaları takdim eden Başkan Oktay, "Büyük zaferi sporla da kutluyor, Ata'mızın işaret ettiği 'zeki, çevik ve ahlaklı sporcu'ları yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Marmaris Belediye Gençlikspor ile organize ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Turnuvası'nda İstanbul, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Konya'dan 42 voleybol takımını ağırladık. Hepsi de sporun esasında dostluk ve kardeşlik olduğunun en güzel örneğini sergiledi. 3 gün süren heyecan dolu turnuvada mücadele eden tüm takım ve oyuncuları tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" dedi.