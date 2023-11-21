Marmaris Belediyesi Selimiye Mahallesi'nde yeni saha yapımına başladı

Marmaris Belediyesi, Selimiye Mahallesi'nde spor alanı oluşturmak için çalışmalara başladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla atıl durumda olan arazi revize edilerek gençlerin sportif faaliyetleri daha modern hale getirilecek.

Marmaris Belediyesi, Selimiye Mahallesi'nde yeni saha yapmak için çalışmalara başladı.

Marmaris Belediyesi, her mahallede spor alanları oluşturmak için çalışmalara devam ediyor. Birçok mahallede halı saha yapan Belediye ekipleri, bu kez Selimiye Mahallesi'ne spor alanı kazandırmak için kolları sıvadı. Marmaris Belediyesi, atıl durumda olan araziyi saha yapmak için geçen hafta çalışmalara başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma kapsamında atıl vaziyetteki toprak saha revize edilerek kale direkleri, fileleri ve tel örgü sınırları yapılarak mahalleli gençlerin sportif faaliyetleri daha modern gerçekleştirmesi sağlanacak.

Yöre halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlçemizin tamamına en iyi hizmeti götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.