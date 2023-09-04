Marmaris Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçını canlı yayınladı

Marmaris Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynadığı final maçını 19 Mayıs Meydanı'nda yer alan dev ekrandan canlı yayınladı. Yüzlerce vatandaş, final müsabakasını canlı olarak izleyerek, milli takım için tek yürek oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı Avrupa Şampiyonası final maçı, 19 Mayıs Meydanı'nda yer alan dev ekrandan canlı yayınladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da maçı meydanda vatandaşlarla birlikte seyretti.

Sultanların final heyecanına ortak olmak için harekete geçen Marmaris Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynadığı final maçını 19 Mayıs Meydanı'nda yer alan dev ekrandan yayınladı. Yüzlerce vatandaş, final müsabakasını canlı olarak izleyerek, milli takım için tek yürek oldu.

Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden taraftarlar, alınan her sayıda heyecanlı anlar yaşadı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da vatandaşların milli maç heyecanına ortak oldu. Namağlup geldikleri final karşılaşmasında, final setini de 15-13 alarak Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı izleyen kalabalığa büyük coşku yaşattı. Ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen taraftarlar gece geç saatlere kadar şampiyonluğu kutladı.