Marmara Üniversitesi Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Marmara Üniversitesi Tekvando Takımı, Üniversitelerarası Mücadele Sporları (EUSA) Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Karate ve tekvando branşlarında 4 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan takım, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Marmara Üniversitesi Tekvando Takımı, Üniversitelerarası Mücadele Sporları (EUSA) Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen ve 31 ülkeden 395 üniversitenin katıldığı organizasyonda 1534 sporcu mücadele etti. Marmara Üniversitesi, karate ve tekvando branşlarında 4 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Üniversitenin tekvando takımı, 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya elde ederek bu branşta Avrupa şampiyonluğuna uzanmayı başardı.

Sporcular madalya ve kupalarını alırken, Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da kupa sevincine eşlik etti.