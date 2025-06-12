Markus Gisdol: 'Kayserispor'da çalışacağım için heyecanlıyım'

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Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, kulüple yaptığı 2 yıllık anlaşma sonrası heyecanını dile getirdi. Gisdol, Kayserispor ailesinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

- Markus Gisdol: " Kayserispor'da çalışacağım için heyecanlıyım"

KAYSERİ - Kayserispor'un 2 yıllık anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Markus Gisdol, sarı-kırmızılı takımda çalışacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Hoş Geldin Markus Gisdol" başlığı ile yapılan duyuruda, yurt dışında bulunan Alman teknik direktör ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Bu açıklamanın hemen ardından 56 yaşındaki Markus Gisdol, Kayserispor camiasına bir mesaj yayınlayarak, yeni sezon için heyecanlı olduğunu belirtti. Gisdol, yayınladığı kısa videoda, "Kayserispor ailesinde olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Gelecek sezon sizinle birlikte olacağım için çok heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YÜKSEL YIKILMAZ - Spor
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