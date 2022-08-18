Marko Jevtovic: Zirveyi kovalayan bir takım olmak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın yeni transferi Marko Jevtovic, güçlü bir takıma transfer olmaktan mutlu olduğunu ve takım olarak Avrupa kupalarına katılmak, zirveyi kovalayan bir takım olmak için çalışacaklarını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın yeni transferi Marko Jevtovic, güçlü bir takıma transfer olmaktan mutlu olduğunu ve takım olarak Avrupa kupalarına katılmak, zirveyi kovalayan bir takım olmak için çalışacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-siyahlı ekibin, sezon başında kadrosuna kattığı Marko Jevtovic, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin ilk iki haftasında gösterdiği performansı değerlendiren Jevtovic, eksik yanlarının üzerine gideceğini ve takıma önemli katkılar sağlamak istediğini söyledi.

Avrupa kupalarında oynayabileceklerini düşündüklerini ve zirveyi kovalayan bir takım olabileceklerini söyleyen Jevtovic, "Konyasporda oynarken Gaziantep'e karşı oynamak bizim için her zaman zordu. Gaziantep iyi futbolculardan kurulan bir takımdı. Buradaki arkadaşlarımı da daha önceki senelerden tanıyorum. Konyaspor'da iken rakiptik. Şimdi buradayım ve tüm arkadaşlarıma da büyük saygı duyuyorum. Takımın gerçekten güçlü bir potansiyeli var. Avrupa kupalarında oynayabileceğimizi ya da zirveyi kovalayan bir takım olabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.