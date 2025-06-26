Marko Guduric: Fenerbahçe'de Geçirdiğim Yıllar Çok Özel

FENERBAHÇE Beko'nun tecrübeli basketbolcusu Marko Guduric, "Burada 7-8 sene hep birlikte çok güzel şeyler inşa ettik. Hep birlikte çok büyük başarılara imza attık. Ben kalbimin derinliklerinde hep bunları hatırlayacağım" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. Kupa töreninin ardından Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu Marko Guduric, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda takımda olmayacak olması hakkında konuşan Marko Guduric, "Çok duygusal olmamaya çalışacağım. Şu ana kadar 3 defa ağladım. Ben olumlu yanlarına bakmaya çalışıyorum, onları hatırlamaya çalışıyorum. Burada 7-8 sene hep birlikte çok güzel şeyler inşa ettik. Hep birlikte çok büyük başarılara imza attık. Ben kalbimin derinliklerinde hep bunları hatırlayacağım" sözlerini kullandı.

'FENERBAHÇE BASKETBOL ŞUBESİ ÇOK BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİ'

Geldiği günden itibaren Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin çok büyük gelişim gösterdiğine değinen Guduric, "Fenerbahçe Basketbol Şubesi için çok mutluyum. Buraya geldiğimde beri bu şube çok büyük gelişim gösterdi. Bunun için çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'BAŞARDIĞIMIZ ŞEY ÇOK ÖZEL'

Sezonu 3 kupa ile tamamlamaları hakkında da konuşan Guduric, "Tabii başardığımız şey çok özel. Belki bunun anlamını şu an yeterince anlamıyoruz. İleride düşündüğümüzde bu sezon ne başardığımızı hep beraber idrak edebileceğiz. Çünkü eşine çok rastlanamayacak bir başarı elde ettik" sözlerini sarf etti.