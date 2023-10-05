Mark Cavendish, 5. kez Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarışacak

Fransa Bisiklet Turu'nda 34, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 11 etap zaferi ile rekor ortağı olan Mark Cavendish, beşinci kez Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarışacak.

Fransa Bisiklet Turu'nda 34, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 11 etap zaferi ile rekor ortağı olan Britanyalı ünlü sprinter Mark Cavendish, beşinci kez Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarışacak.

Dünyanın en iyi sprinterlerinin başında sayılan Cavendish, 'artık emekli olmalı' diyenlere inat hala etap kazanabildiğini gösterdiği TUR 2021'den sonra yeniden Türkiye'de yarışacak. 2005 yılında profesyonel yarış hayatına başlayan, 2011 yılında dünya şampiyonluğu ünvanını kazanan Cavendish, 2017'de Epstein-Barr virüsü ve 2018'de klinik depresyon teşhisi konulduktan sonraki dört yıl boyunca büyük zorluklar yaşamıştı.

En son etap zaferini Şubat 2018'de yaşayan Cavendish, 2021 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4 etap kazanarak büyük tutkusuna döndüğünü gösterdi. 2021 yılında, 36 yaşındayken yeniden Fransa Turu'nda yarışma şansı yakaladı. Tour de France'da 3 etap kazanan Cavendish, etap zaferi sayısını 34'e çıkartarak, Eddy Merckx'in rekorunu egale etti. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda da 2014, 2015 ve 2021'de toplam 11 etabı ilk sırada bitiren Britanyalı bisikletçi, Andre Greipel ile birlikte Türkiye'de en fazla etap kazanan isim durumunda. Cavendish, TUR 2023'te etap rekortmeni unvanını tek başına eline alabilmek için yarışacak.

38 yaşındaki sprinter, 4 Ekim'de takımı Astana Qazaqstan Team ile emekliliğini bir sene daha uzattığı müjdesini vermişti. - İSTANBUL