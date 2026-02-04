Haberler

Kış olimpiyatlarının madalya rekortmeni Marit Björgen

Güncelleme:
Norveçli kayakçı Marit Björgen, Kış Olimpiyat Oyunları'nda 15 madalya kazanarak organizasyon tarihinin en başarılı ismi oldu. 2026 Kış Olimpiyatları'nda 2 bin 871 sporcu madalya mücadelesine çıkacak.

Norveçli sporcu Marit Björgen, Kış Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği madalyalarla organizasyon tarihinin en başarılı ismi olarak ön plana çıkıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) raporlarına göre İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda sporseverler, 2 bin 871 sporcunun madalya mücadelesini izleme fırsatı yakalayacak.

Oyunlarda 8 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 15 madalya elde eden Norveçli kadın kayakçı Marit Björgen, organizasyonun en başarılı ismi konumunda bulunuyor.

Björgen 5 farklı olimpiyatta 15 madalya kazandı

Kayaklı koşuda mücadele eden Björgen, 5 farklı olimpiyatta madalya kazanma başarısı gösterdi.

Norveçli sporcu, Salt Lake 2002 ve Torino 2006'da gümüş, Vancouver 2010'da 3 altın, 1'er gümüş ve bronz, Soçi 2014'te 3 altın, PyeongChang 2018'de ise 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla evine döndü.

Björgen, dünya şampiyonalarında ise 18'i altın olmak üzere 26 madalya elde etti.

Biatlonun unutulmaz ismi Björndalen

Kış olimpiyatlarının en başarılı ikinci atleti konumda Ole Einar Björndalen yer alıyor.

Ülkesi Norveç'i biatlonda temsil eden 52 yaşındaki eski sporcu, 6 kez olimpiyatlarda mücadele etti.

Erkekler biatlonda Nagano 1998 ve Vancouver 2010'da birer, Salt Lake 2002'de 4, Soçi 2014'te iki kez olmak üzere kış olimpiyatlarında 8 altın kazanan Björndalen, ayrıca 4 gümüş ve 2 bronzla oyunlarda 14 kez madalya sevinci yaşadı.

Ireen Wüst olimpiyatlarda 13 madalya kazandı

Norveçli sporcuların ardından kış olimpiyatlarının en başarılı isimleri arasında Hollandalı sürat patencisi Ireen Wüst öne çıkıyor.

Sürat pateninde 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 13 madalyayı boynuna takan 39 yaşındaki Wüst, kış olimpiyatlarında branşının en başarılı temsilcisi ünvanını elinde tutuyor.

Kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan 10 sporcu ve ülkeleri şöyle:

SporcuÜlkeDalAltınGümüşBronzToplam madalya
1Marit BjörgenNorveçKayaklı koşu84315
2Ole Einar BjörndalenNorveçBiatlon84214
3Ireen WüstHollandaSürat pateni65213
4Björn DaehlieNorveçKayaklı koşu84012
5Arianna FontanaİtalyaKısa kulvar sürat pateni24511
6Raisa SmetaninaSovyetler BirliğiKayaklı koşu45110
7Stefania BelmondoİtalyaKayaklı koşu23510
8Lyubov YegorovaRusyaKayaklı koşu6309
9Claudia PechsteinAlmanyaSürat pateni5229
10Johannes Thingnes BoNorveçBiatlon5229

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
