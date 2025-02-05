Mario Lemina İstanbul'a Geldi: Galatasaray'a Dönüşü Kutlandı
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Mario Lemina, özel uçakla İstanbul'a geldi. Kulüp yetkilileri ve taraftarlar tarafından karşılanan Lemina, kulübü çok sevdiğini ve başarılı olmak için heyecanlı olduğunu ifade etti.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu, kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.
Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Mario Lemina, "Eve döndüğüm için çok mutluyum. Bu kulübü çok seviyorum. Gelmek için çok heyecanlıydım. Umarım başarılı olacağız." diye konuştu.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor