Mario Lemina cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcu Mario Lemina, Manchester City maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşırken, 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda; Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sınırında olan futbolculardı. Müsabakanın 19. dakikasında sarı kart gören Lemina cezalı duruma düştü ve bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında oynamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
