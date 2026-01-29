Mario Lemina cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Manchester City ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve bir sonraki maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın Gabonlu futbolcu Mario Lemina, Manchester City maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Etihad Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşırken, 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda; Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sınırında olan futbolculardı. Müsabakanın 19. dakikasında sarı kart gören Lemina cezalı duruma düştü ve bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında oynamayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor