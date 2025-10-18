Marina Markova: VakıfBank ile Yeni Sezona Hedeflerimiz Yüksek
VakıfBank voleybolcusu Marina Markova, yeni sezonda lig ve Avrupa hedeflerini, kadro yapılanmasını ve Türk sporunun önemini anlattı. Ligin güçlendiğini belirten Markova, final four hedeflerini de dile getirdi.
VakıfBank forması giyen Marina Markova; Vakıfbank'la yeni sezonda lig ve Avrupa Şampiyonlar Ligi hedeflerini, yeni kadro yapılanması ve Vakıfbank'ın Türk sporu açısından önemini ve özel hayatına dair detayları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.
Markova: Ligde herkesin daha da güçlendiğini görüyorum ve bunun için heyecanlanıyorum
'Sultanlar Ligi dünyanın en güçlü liglerinden biri'
'Değişikliklerle herkesin daha da güçlendiğini görüyorum'
'Yine final four'a gideceğimizi umuyorum'
'Bu güçlü kadınları görmek bana heyecan veriyor'
'Rock ve metal müzik dinlemeyi seviyorum'
