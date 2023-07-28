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Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler +90 kiloda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu finalde Azeri rakibini ipponla...

Spor Haberleri

Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler +90 kiloda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu finalde Azeri rakibini ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler +90 kiloda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu finalde Azeri rakibini ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Spor Haberler

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