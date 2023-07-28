Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler +90 kiloda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu finalde Azeri rakibini ipponla...
Spor Haberleri
Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler +90 kiloda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu finalde Azeri rakibini ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler +90 kiloda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu finalde Azeri rakibini ipponla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor