Maria Sakkari Guadalajara Açık turnuvasını kazandı

Yunan tenisçi Maria Sakkari, Meksika'da düzenlenen Guadalajara Açık turnuvasında şampiyon oldu. Sakkari, finalde ABD'li Caroline Dolehide'ı 2-0 mağlup ederek kariyerinin ikinci WTA Turu zaferini elde etti.