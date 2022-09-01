Maria Sakkari, ABD Açık'a 2. turda veda etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 3 numaralı seribaşı Maria Sakkari, 2. turda elendi.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, üçüncü gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Yunan tenisçi Sakkari, 2. tur maçında klasmanın 75. sırasındaki Çinli Xiyu Wang ile karşılaştı. Rakibini 3-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Wang, 3. turda ABD'li Alison Riske-Amritraj ile eşleşti.

Tunuslu Ons Jabeur (5 numaralı seribaşı), dünya 144 numarası ABD'li Elizabeth Mandlik'i 2-0 (7-5, 6-2) ile geçerek tur atladı. Jabeur, 3. turda bir diğer ABD'li tenisçi Shelby Rogers'ın rakibi oldu.

Tek kadınlarda Coco Gauff (12) ve Madison Keys (20) de 3. tura yükseldi.

Carreno Busta ve Berrettini 3. turda

Tek erkeklerde İspanyol Pablo Carreno Busta (12), dünya 47 numarası Kazak Alexander Bublik karşısında 3-1 (4-6, 6-4, 6-3, 7-6) galip gelerek adını 3. tura yazdırdı.

İtalyan tenisçi Matteo Berrettini (13), klasmanın 119 numarası Fransız Hugo Grenier'yi 6-2, 1-6, 7-6 ve 7-6 biten setlerle 3-1 mağlup etti ve 3. tura kaldı.

ABD Açık'ta 2012'de şampiyon olan dünya 51 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray, klasmanın 203'üncüsü ABD'li Emilio Nava'yı 3-1 (5-7, 6-3, 6-1, 6-0) yenerek yoluna devam etti.

Tek erkeklerde 18 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Şilili Cristian Garin'i 3-1 yenerek 3. tura kalırken 21 numaralı seribaşı Hollandalı Botic van de Zandschulp ise Fransız Corentin Moutet'ye 3-1 kaybederek elendi.

Üçüncü turda Carreno Busta-De Minaur, Murray-Berrettini eşleşmeleri oluştu.