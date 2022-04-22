Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu - Haberler

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Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu

Kütahya'da gerçekleştirilen Korfbol müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da gerçekleştirilen Korfbol müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu.

Okul Sporları faaliyet programı içerisinde yer alan ve Kütahya Yeni Spor Salonunda düzenlenen Korfbol müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil eden Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu birinci oldu. Heyecan dolu çekişmeye sahne olan Kütahyada'ki Korfbol karşılaşmalarında ilimizi temsil eden okul birinci oldu. 23-27 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu katılmaya hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar, Kütahya, Spor, Haberler

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