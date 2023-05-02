Marek Hamsik: Trabzonspor'un önü daha açık

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, takımın stabil hale geldiğini ve önlerinin daha açık olduğunu belirtti. Hamsik, antrenman öncesi yaptığı açıklamalarda takımdaki hoca değişimleri ve geleceği hakkında konuştu.

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, "Üç kez hoca değişti, hiçbir takım için bu durum kolay değil. Şu anda takım stabil hale geldi. Trabzonspor'un önü daha açık. İyi bir geleceğe sahip olmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'da antrenmanı öncesi Marek Hamsik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kulüp fotoğrafçısı Alaattin Kazancı'nın vefat haberiyle üzüldüklerini belirterek sözlerine başlayan Hamsik, Kazancı'yı çok sevdiklerini, zor günlerde ailesinin yanında olacaklarını belirtti.

Kontratı ve takımdaki geleceğine yönelik soru üzerine Hamsik, "Altyapı mı, A takımda mı olur? Teknik direktör mü, yardımcı mı olur? Ona yanıt vermek kolay değil. Öğrenmem gerekiyor, bir serüveni tamamlamak gerekiyor. Uzun süre sonra yanıtlanabilecek bir soru. Şu anda futbola odaklanmış durumdayım. Kontratım devam ediyor. Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Önemli olan görüşme değil, Trabzonspor'un daha iyi yerde olabilmesi" değerlendirmesinde bulundu.