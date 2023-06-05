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Marek Hamsik'e Trabzonspor'dan teşekkür plaketi

Marek Hamsik'e Trabzonspor'dan teşekkür plaketi

Spor Haberleri

Futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik'e Trabzonspor tarafından teşekkür plaketi verildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda takıma katılan futbolcuya, kariyerini sonlandırma kararının ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından teşekkür plaketi sunulduğu belirtildi.

Futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik'e Trabzonspor tarafından teşekkür plaketi verildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunda takıma katılan futbolcuya, kariyerini sonlandırma kararının ardından Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından teşekkür plaketi sunulduğu belirtildi.

Kafkas, şampiyonluk hikayesinde Marek Hamsik ile birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Böyle efsane bir futbolcunun kariyerini formamız altında sonlandırma kararı alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Biz bu ayrılığı bir veda olarak görmüyoruz. Başkanımız sayın Ertuğrul Doğan'ın şahsında, yönetim kurulu olarak Trabzonsporumuza verdiği emeklerden ötürü Marek Hamsik'e teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

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