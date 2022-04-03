Mardinli wushucular, uluslararası yarışma ve turnuvalar için ter döküyor

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde derece yapan 13 Mardinli sporcu, milli takıma seçilerek Türkiye'yi uluslararası yarışma ve turnuvalarda temsil etme hakkı kazandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen ve milli takım seçmesinin de yapıldığı organizasyona Mardin'den katılan 30 sporcudan 3'ü birincilik, 2'si ikincilik, 8'i de üçüncülük elde edip, milli takım havuzuna dahil oldu.

Milli takım antrenörlerinden Halit Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 sporcu ile katıldıkları yarışmada 13 sporcunun kategorisinde derece yaptığını aktararak, "Dereceye giren sporcularımızın bir kısmı Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda yer alacak, bir kısmı Balkan Şampiyonası'nda ve bir kısmı da uluslararası dostluk turnuvalarında yarışacak. Çocuklarımızın İstiklal Marşı'mızı okutacağına, birincilik elde edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Salgından dolayı ara verdikleri çalışmalarına yoğun bir şekilde tekrar başladıklarını anlatan Demir, sporcularının başarı kazanmasının kendilerini sevindirdiğini dile getirerek, "İnanıyorum ki çocuklar bu şekilde devam ederse, sadece Türkiye'de değil uluslararası yarışmalarda da başarılar kazanacak. Madalya ve kupaları getirerek bizleri onurlandıracaklar." diye konuştu.

Sporcuların hedefi büyük

Şampiyonada gençler kategorisinde birinci olan ve milli takıma seçilen Ahmet Gündüz, wushuya 1,5 yıl önce başladığını, şubat ayında düzenlenen yarışmada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

En büyük destekçilerinin ağabeyi ve antrenörleri olduğunu kaydeden Gündüz, "Şu anki hedefim Avrupa'da birinci olmak. İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Azimle çalışmanın sonucu bu olacak." açıklamasını yaptı.

Büyükler light sanda kategorisinde 3. sırayı alan Gökçe Kurt, babası sayesinde tanıştığı wushuyu 8 yıldır yaptığını ve asla bırakmayı düşünmediğini anlattı.

Sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Balkanlar'da dereceye girmeyi hedeflediğini aktaran Kurt, "Her geçen gün azmin ve hırsım artıyor. Daha iyi bir şekilde, daha yoğunlaşarak devam ediyorum bu spora. Çok daha iyisini yapacağına inanıyorum. Her geçen gün daha iyi oluyorum. Dereceler elde ederek Mardin'imizi ve devletimizi güzel bir şekilde temsil etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Wushuya 5 ay önce başlayan 9 yaşındaki Fatih Etkin Işıktaş, spor sayesinde derslerine daha kolay odaklandığını, bunun yanında wushuda Türkiye ve diğer uluslararası yarışmalarda birinci olma azmiyle çalıştığını belirtti.

Fatih Etkin Işıktaş'ın annesi Pelin Işıktaş ise spor sayesinde oğlunda olumlu gelişmeler meydana geldiğini aktararak, "Başladıktan sonra şiddet eğiliminin olacağını düşünürken, tam tersi azaldığını gördüm. Tablet bağımlılığı azaldı. Ders çalışma konusunda daha fazla istekli olmaya, daha erken uyumaya başladı. Beslenmesi de düzene girdi. Annelere tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.