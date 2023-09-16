Mardinli Ulaş İmay Gürbüz, Beşiktaş'a transfer oldu

Mardin'de yetişen Ulaş İmay Gürbüz, Derik 47 Spor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Gürbüz'ün transferi Türk futboluna yetenekli futbolcular kazandıran Beşiktaş'ın izleme birimleri tarafından takip edilerek gerçekleşti.

Mardin'de MARGENÇ takımı alt yapısında yetişerek Derik 47 Spor forması giyen 2009 doğumlu Ulaş İmay Gürbüz, Beşiktaş'a transfer oldu.

Artuklu ilçesinde Rakan Keleş ve Necat Akman'ın koordinesinde 9 yaşında keşfedilen Ulaş İmay Gürbüz, alt yapı gelişimini tamamladıktan sonra formasını giydiği Mardin Derik 47 Spor Kulübünden Türk futboluna binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş'a transfer oldu.

Birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen Gürbüz'ü kadrolarına kattıkları için mutluluk duyduklarını belirten Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile Futbol Akademisi İzleme Birimi Sorumluları Haluk Çakar ve Haluk Duranoğlu, Gürbüz'e "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar dilediler.

Derik 47 Spor Teknik Sorumlusu Can Palamut, 2011 doğumlu santraforları Şehmus Meyveci'den sonra forvetleri Gürbüz'ün Beşiktaş Futbol Akademisine transfer olmasının bir kez daha kendilerini gururlandıklarını dile getirerek, Türk futboluna yetenekli futbolcuları kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

MARGENÇ takımında hocalık yapan Rakan Keleş ve Necat Akman Gürbüz'e övgüler yağdırarak, "Bizde gelişimini güzel bir şekilde tamamlayan Ulaş'ı Mardin Derik 47 Spor'da değerli hocamız Can Palamut'a önerdik. Futbolcumuz oradan da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş'a transfer oldu. Ulaş üzerinde emeği olan Asur Spor'a ve Kasımiye Ortaokulu'na teşekkür ederiz" dedi.

Beşiktaş Artaş U-15 Takımında forma giyecek olan Ulaş İmay Gürbüz, siyah beyaz formayı giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik sorumlumuz Mehmet Ekşi ile Futbol Akademi İzleme Birimi sorumlumuz Haluk Çakar ve Haluk Duranoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - MARDİN