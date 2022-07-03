Mardinli Fatma'dan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı - Haberler

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Mardinli Fatma'dan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mardinli Fatma'dan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda büyük başarı

Mardinli Fatma Arık, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mardinli Fatma Arık, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın Craiova kentinde 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede yarışan Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcusu milli atlet Fatma Arık yarışmayı 2. tamamlayarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Arık, 11 Haziran'da Mardin'de düzenlenen Uluslararası ABBARA yarışını kazanarak önemli bir organizasyonda yarışmayı 1. tamamlamıştı.

Fatma Arık, başarısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Romanya'nın Craiova kentinde yapılan Milli takım yarışmasında 3000 metreyi 9.33.10 derecesiyle 2. olarak bitirdim çok mutluyum Ülkeme ve Mardin ilimize hayırlı uğurlu olsun. Mardin Atletizm Spor Kulübünün desteğiyle bu başarıya ulaştım Kulüp Başkanımız Mehmet Münir Cura'ya teşekkür ederim. Hedefim Ülkemi ve Mardin ilimizi olimpiyatlarda temsil ederek daha büyük başarılara imza atmak istiyorum" dedi.

Madalya sevincini dile getiren Mardin Atletizm Spor Kulübü Başkanı Mehmet Münir Cura, "Fatma Arık'ın başarısı bizleri mutlu etti. Fatma Arık milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonu olduktan sonra bu yıl milli takıma davet edildi. Milli atletimiz Fatma Arık'ın Balkan Şampiyonasında elde ettiği başarı Ülkemizin ve Mardin ilimizin başarısı oldu. Mardin Atletizm Spor Kulübümüz her zaman sporcuların yanında olarak destek vermeye devam etmekteyiz" diye konuştu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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