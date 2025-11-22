Haberler

Mardinli Boksör Sezen Sude Karaboğa, Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonu Oldu

17 yaşındaki Mardinli boksör Sezen Sude Karaboğa, Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda kadınlar 54 kiloda birinci olarak Avrupa'daki şampiyonlarda yarışma hakkı kazandı.

MARDİNLİ Boksör Sezen Sude Karaboğa (17), Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt'ta düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası, final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erdi. 43 üniversiteden 170 sporcunun katıldığı organizasyonda Artuklu Üniversitesi adına yarışan Mardinli Boksör Sezen Sude Karaboğa, kadınlar 54 kiloda Türkiye birincisi olarak Avrupa'daki şampiyonlara gitmeye hak kazandı. Şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

SEZEN SUDE KARABOĞA: ÇOK GURURLUYUM

Mardin'i gururla temsil ettiğini vurgulayan Sezen Sude Karaboğa, "Daha iyi olmak için sürekli antrenörümle çalışıyorum. Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda kadınlar 54 kiloda birinci oldum ve inşallah artık ülkemi Avrupa'da temsil edebileceğim. Bunun için çok gururluyum. Hedeflerime ulaşmak için yılmadan çalışmaya devam edeceğim. Buradan sürekli bana destek olan aileme çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
