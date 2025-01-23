Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili ihmaller zinciri

78 kişiyi hayattan koparan otelle ilgili korkunç ihmal
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Los Angeles'ta yeniden yangın çıktı! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri

Mardin U16 Ligi'nde Yangın Kurbanları İçin Saygı Duruşu

Mardin U16 Ligi'nde Yangın Kurbanları İçin Saygı Duruşu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına Mardin U16 Ligi'nde takımlar saygı duruşu düzenledi. Futbolcular siyah bantlarla sahaya çıktı.

Mardin U16 Ligi'nde oynanan maçlarda, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren vatandaşlar anısına, Mardin U16 Ligi'nde yer alan takımlar anlamlı bir davranışa imza attı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca futbolcular sahaya siyah bantla çıktı.

Maçların başlangıç düdüğünden önce düzenlenen saygı duruşu, hem sporculara hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
img

ABD'de yeni felaket! 30 binden fazla kişi için tahliye emri
img

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçmişte söyledikleri saf değiştiren Kürşad Zorlu'nun peşini bırakmıyor

AK Parti rozetini taktı ama geçmişte söyledikleri peşini bırakmıyor
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Yangın paylaşımını silen Giray Altınok, tepkiler nedeniyle hesabını kapattı

Tepkiler nedeniyle hesabını kapattı
78 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler: Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var

78 kişiye mezar olan otelin ortağından tepki çeken sözler
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı
Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.