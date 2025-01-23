Mardin U16 Ligi'nde Yangın Kurbanları İçin Saygı Duruşu
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına Mardin U16 Ligi'nde takımlar saygı duruşu düzenledi. Futbolcular siyah bantlarla sahaya çıktı.
Mardin U16 Ligi'nde oynanan maçlarda, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren vatandaşlar anısına, Mardin U16 Ligi'nde yer alan takımlar anlamlı bir davranışa imza attı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca futbolcular sahaya siyah bantla çıktı.
Maçların başlangıç düdüğünden önce düzenlenen saygı duruşu, hem sporculara hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattı. - MARDİN