Mardin, TFF Futsal Ligi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nin ilk üç hafta karşılaşmaları, Mardin'de düzenlendi.

Mardin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi'nde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Maçlarda, Büyük Bingöl Spor, Diyarbakır Ali Paşa Spor, Diyarbakır Seyrantepe İdmanyurdu Spor ve Vangölü Sportif Faaliyetler Kulüpleri mücadele etti. Mardin, bu organizasyonla futsal tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatırken, bölgedeki spor camiasına farklı bir heyecan kattı.

Can Günal: "Mardin'de bir ilke imza atıyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Futsal Milli Takımlar ve Ligler Sorumlusu Can Günal, "Ligimize geçen ay Nevşehir'de yapılan eleme maçlarıyla başladık. Eleme maçlarından yükselen sekiz takımla birlikte, birinci, ikinci ve üçüncü hafta karşılaşmalarını Mardin'de oynuyoruz. Mardin'de bir ilke imza atıyoruz. Salonumuz ve imkanlarımız oldukça güzel. Mardin'in ardından Konya'da üç maçımız olacak. Batı bölgelerinden takımlar da bu maçlarda yer alacak. İlk üç haftanın ardından Gaziantep, Adana gibi takımlarımıza yakın şehirlerde çift devreli deplasmanlı bir lig oluşturduk ve ligimiz bu şekilde devam edecek" dedi. - MARDİN