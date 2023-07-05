Mardin'de Yaz Spor Okulları Açıldı

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılışı törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, bu yıl hedeflerinin 22 branşta 40 bin sporcuya ulaşmak olduğunu belirtti.

Mardin'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı törenle yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen spor okullarının açılışı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, törende yaptığı konuşmada, geçen sene 27 bine yakın sporcuya ulaştıklarını belirtti.

Spor okullarının çocuk ve gençlerin spor yapma alışkanlığını teşvik ettiğini ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağladığını dile getiren Birlik, "Bu sene inşallah 22 branşta hedefimiz 40 bin sporcuya ulaşmak. Sporun tabana yayılması için yaz spor okulları büyük önem arz ediyor. İnşallah hep birlikte Mardin'i spor anlamında ileriye taşıyacağız." dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, spor branşları tanıtıldı.