Mardin'de düzenlenen ANALİG Türkiye yarı final müsabakaları sona erdi

Mardin'de 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye yarı final müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcular, Sinop'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye yarı final müsabakaları, Artuklu Spor Salonu'nda yapıldı. 3 gün süren müsabakaya 20 ilden gelen 400 sporcu katıldı. Sporcular, farklı sıkletlerde finale kalmak için mücadele etti. Dereceye giren ve madalyalarını alan sporcular, Sinop'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Seyfullah Özdemir, yarı finallerin Mardin'de düzenlenmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yiğit ise katılım sağlayan ve dereceye giren illerin takımlarını tebrik etti.