Mardin'de düzenlenen 2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yarı Finalleri başladı

Mardin'de 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yarı Finalleri müsabakaları, açılış seremonisi ile başladı. Sporcular, farklı sıkletlerde finale kalmak için mücadele edecek.

Mardin'de 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek 2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Yarı Finalleri müsabakaları, açılış seremonisi ile başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Tekvando Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Yarı Finalleri müsabakaları, Artuklu Spor Salonu'nda açılış seremonisiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan müsabakalara 20 ilden gelen 400 sporcu katıldı. Sporcular, farklı sıkletlerde finale kalmak için mücadele edecek. Açılış seremonisine Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Türkiye Tekvando Federasyonu As Başkanı Seyfullah Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yiğit ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Asbaşkanı Seyfullah Özdemir, yarı finallerin Mardin'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Yarı finalleri maçlarında dereceye girenlerin Sinop'ta düzenlenecek şampiyonaya katılacaklarını aktaran Özdemir, sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Yiğit ise, yarı final müsabakalarına 20 ilden 400 sporcunun katıldığını belirterek tüm sporculara başarılar diledi.

Açılış konuşmaların ardından sporcular, müsabakalar için tatamiye çıktı.