Mardin'de Artistik Cimnastik Antrenör Eğitimleri Başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen TCF Akademi Artistik Cimnastik Antrenör Eğitimleri, Mardin'de başladı. Eğitimler, 81 ili kapsayacak şekilde planlandı ve antrenörlüğün güçlendirilmesine odaklanıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin iş birliğiyle ilk olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mardin'de başlayan proje 7 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde planlandı.

Eğitimle branş tanıtımının hedeflendiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salon kuralları, okul öncesi çocuklar için hareket eğitimi, antrenör davranış modelleri, veli ve sporcuyla iletişim, yetenek seçimi, örnek günlük antrenman programları, özel antrenman bilgisi ve hakem kurallarına genel bakış dersleri veriliyor. Eğitimle antrenörlük mesleğini güçlendirmek, bilimsel temelli eğitimlerle donatılmış antrenör yetiştirerek sporda sürdürülebilir başarıyı sağlamak, antrenör sayısını artırarak mesleki yeterliliği geliştirmek, antrenörlere etkili ve bilimsel antrenman planlaması yapmayı öğretmek amaçlanıyor."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
