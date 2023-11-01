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Mardin'de 82 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 7 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.