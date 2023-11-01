Haberler

Mardin'de 82 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 7 Şüpheli Tutuklandı

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Mardin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Mardin'de bir araçta 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada 8 parça halinde 82 kilo 600 gram skunk bulundu.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA / Spor

Narkotik Mardin Suç Hukuk Spor Güncel Haberler

title