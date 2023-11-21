Mardin'de 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Düzenlenecek
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu, 21 kilometre yarı maraton, 5 kilometre halk koşusu ve çocuk koşusu olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Maraton, 26 Kasım'da Halı Caddesi'nden başlayacak ve 1000'i aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu düzenlenecek.
Maraton, 21 kilometre yarı maraton, 5 kilometre halk koşu ve çocuk koşusu olmak üzere üç ayrı kategoride yapılacak.
26 Kasım'da yapılacak 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Halı Caddesi'nden başlayacak. 1000'i aşkın sporcunun katılacağı maraton koşusu için farklı ülkelerden de başvurular yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor