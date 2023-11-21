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Mardin'de 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu Düzenlenecek

21 Kasım 2023 13:57 , Son Güncelleme: 13:58 Spor Haberleri Abone Ol

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maratonu, 21 kilometre yarı maraton, 5 kilometre halk koşusu ve çocuk koşusu olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Maraton, 26 Kasım'da Halı Caddesi'nden başlayacak ve 1000'i aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.