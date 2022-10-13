Mardin Dara Dağ Bisikleti Yarışı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Mardin Dara Dağ Bisikleti Yarışı tanıtım toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Mehmet Samsa, basın mensuplarına seslendi.

Açıklamalarında Samsa şunları söyledi:

"Saygıdeğer Basın Mensupları, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Mardin Valiliğimizin himayesinde düzenlediğimiz, Mardin Dara Dağ Bisikleti Yarışı tanıtım toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Sayın Valim, Sözlerime Mardin'de bisiklet sporunun gelişimini kısaca özetleyerek başlamak istiyorum. Türkiye Bisiklet Federasyonu Mardin İl Temsilcisi olarak görev yaptığım 2017 yılında, Mardin'de düzenlenen Medeniyetler Turu yarışı ile başladığımız süreçte, ilimizde bisiklet yollarının ve Artuklu Üniversitesi kampüsünde Veledrom yapılması ile hem bisiklet sporunda önemli bir farkındalık oluştu, hem de bu süreç, Mardin'i bisiklet sporu konusunda marka olma yolunda öne çıkardı.

ÜLKENİN HER TARAFINDAN BİSİKLETÇİLER GELECEK

3 Kasım 2021 tarihinde yapılan Türkiye Bisiklet Federasyonu genel kurulunda sayın başkanımız Emin Müftüoğlu'nun teveccühüyle Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. Ankara'da yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Mardin'imizin ve bölgemizin tanıtımına destek vermek amacıyla Başkanımız tarafından Pistten Sorumlu As Başkanlığa getirildim. Malumunuz olduğu üzere Mardin'imizde Artuklu Üniversitesi kampüsünde pistimiz bulunmaktadır. Sizlerin desteği ile pistimizde çeşitli organizasyonlar yapmak istiyoruz.

Düzenlemiş olduğumuz Mardin Dara Dağ Bisikleti Yarışında ülkemizin her tarafından gelen bisikletçiler ile gerçekleştireceğiz. Mardin'imizin tarihi kültürünü, medeniyetlere yaptığı ev sahipliğini ülkemize ve bundan sonra yapacağımız uluslararası yarışlarla tüm dünyaya tanıtacağız. Sezonun son MTB yarışı olması dolayısıyla çok sayıda sporcu, antrenör ve kulüpleri ağırlayacağız.

"SPORCULARIMIZIN YANINDA OLACAĞIM"

Bu yarışmanın bitiminde UCI'ye (Uluslararası Yarış Bisikletleri Birliğine dahil olması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak Mardin'de düzenlediğimiz bu yarışa çok büyük destek verdik, hiçbir şeyden geri durmadık. Ben şuna inanıyorum ki sizlerin ve medyamızın desteği ile tanıtım anlamında büyük bir zirve yapacağız.

Bisiklet sporunda olan geçmişimle her zaman Mardin'imizin hizmetinde sporcularımızın yanında olacağım.

Bisiklet sporunun sağlık açısından önemi ise kesinlikle tartışılmaz olup Olimpiyatlarda branşı bulunan bisiklet sporunda, sporcularımızın ülkemizi gururla temsil edeceklerini ve başarıları ile göğsümüzü kabartacaklarını biliyoruz.

Bu organizasyonda bizlere destek veren Valilğimize, Büyükşehir Belediyemize, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma Komutanlığımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Çevre il Müdürlüğümüze, Ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara ve yöneticilerine teşekkür ederim. Yarışmamızın hayırlara vesile olması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum"