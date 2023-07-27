Mardin Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu Projesi Malzeme Desteği Verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Yaz Spor Okulu Projesi kapsamında çocuk ve gençlere malzeme desteği sağladı. Toplam 12 bin çocuk ve genç ücretsiz kurslara katıldı ve servis hizmeti ile malzeme desteği Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen Yaz Spor Okulu Projesi kapsamında çocuk ve gençlere malzeme desteği sunuldu.

Çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını sporla geçirmeleri, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesince Artuklu, Nusaybin, Midyat, Dargeçit, Ömerli, Savur, Yeşilli, Derik, Mazıdağı ilçelerinde 6 branşta yaz spor okulları projesi hayata geçirildi.

Toplam 12 bin çocuk ve gencin katıldığı ücretsiz kurslar için servis hizmeti, malzeme ve ekipman desteği de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Artuklu Spor Salonunda kursa katılan öğrencilerle bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, onlara spor malzemesi desteği sundu.

Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, öğrencileri, çocukları ve gençleri her zaman desteklediklerini dile getirdi.

Göreve başladıkları günden bu yana birçok proje hayata geçirdiklerini söyleyen Vali Demirtaş, "Bunlardan bir tanesi de yaz spor okulları projemiz. Bu proje kapsamında binlerce çocuğumuza ulaştık. Kendilerinin bir nebze olsun yüzlerinin gülmesi ve birbirleri ile kaynaşmaları için görevli arkadaşlarımız kurs boyunca yoğun çaba harcadılar. Bugün ki malzeme dağıtım törenimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - MARDİN