Mardin 1969 Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda TPAO Batman Petrolspor'u mağlup ederek 2. tura yükseldi
Mardin 1969 Spor, evinde konuk ettiği TPAO Batman Petrolspor'u 4-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tura yükseldi. Maçta Mesih Kayabaş, Ali Kemal Özkan, Serdar Yiğit ve Yasin Reis'in golleri ön plana çıktı.
Mardin 1969 Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda evinde konuk ettiği TPAO Batman Petrolspor'u 4-1 yenerek, 2. tura yükseldi.
21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan müsabakada, Mardin 1969 Spor, 12. dakikada Mesih Kayabaş'ın gölüyle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda TPAO Batman Petrolspor'dan Tunç Murat Behram'ın 90+1 dakikada kaydettiği gol ile eşitlik sağlandı.
Normal sürede maçın 1-1 bitmesi üzerine, 15'er dakikalık uzatmalara gidildi.
Mardin 1969 Spor 107. dakikada Ali Kemal Özkan, 116. dakikada Serdar Yiğit ve 119. dakikada Yasin Reis'in golleriyle maçı 4-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Mardin 1969 Spor 2. tura yükseldi.