Mardin 1969 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor ile eşleşti

Mardin 1969 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda rakibi olarak Etimesgut Belediyespor'u çekti. Kulüp başkan yardımcısı, şehri her kulvarda temsil etmek için bu turnuvanın büyük bir şans olduğunu belirtti.

Mardin 1969 Spor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmesinde rakibi Etimesgut Belediyespor oldu.

Kura çekimine katılan Mardin 1969 Spor Kulüp Başkan Yardımcısı Rıdvan Aktürk, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Etimesgut Belediyespor ile eşleştiklerini söyledi.

Aktürk, "Şehrimize hayırlı olsun. Şehrimizi her kulvarda temsil etmek için bu tür turnuvalar bizim için büyük bir şans. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz ve Mardin'imizi en güzel şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müsabakalar, 10-11-12 Ekim'de oynanacak.