Mardin 1969 Spor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Mardin 1969 Spor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Mardin 1969 Spor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Takım, kamp dönemi boyunca fiziksel ve taktiksel olarak en iyi seviyeye ulaşmayı hedefliyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-lacivertliler, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel anlamda en iyi seviyeye ulaşmayı hedefleyen ekip, kamp sürecinde oynadığı hazırlık maçlarıyla da form tutuyor. İki önemli hazırlık maçına çıkan Mardin 1969 Spor, bir galibiyet ve bir yenilgi aldı. Antrenmanlarda pas organizasyonları, hücum varyasyonları ve savunma kurgusu üzerinde yoğunlaşan Mardin 1969 Spor, yeni sezonda daha organize ve kompakt bir oyun yapısı hedefliyor. Kulüpten yapılan açıklamalarda, kamp sürecinin verimli geçtiği ve oyuncuların çalışma azminden memnuniyet duyulduğu belirtildi. Mardin 1969 Spor önümüzdeki günlerde oynanacak yeni hazırlık maçlarıyla çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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