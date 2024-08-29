Üye Girişi
Haberler

Mardin 1969 Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin 1969 Spor, 2 oyuncuyu daha kadrosuna katarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İlk resmi maçını 8 Eylül'de oynayacak olan takım, Niğde Belediye Spor'u konuk edecek.

MARDİN 1969 Spor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. 2 oyuncuyu daha kadrosuna katan Mardin ekibi, ilk resmi maçına 8 Eylül'de çıkacak.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Mardin 1969 Spor, 2024-25 sezonundaki ilk resmi maçında 8 Eylül Pazar günü sahasında Niğde Belediye Spor'u konuk edecek.

Kırmızı-lacivertliler, ligin başlamasına kısa süre kala kadrosunu 2 oyuncuyla takviye etti. Mardin ekibi, Boluspor'dan 18 yaşındaki genç kaleci Ada Çınar Asil 3 yıllık sözleşme imzalarken, Erzurumspor'dan 22 yaşındaki stoper Fırat Şaşi'yi ise 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Boluspor altyapısında yetişen genç file bekçisi Ada Çınar Asil ile 3 yıllık sözleşme imzaladığımızı kamuoyuna duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genç ve dinamik bir takımın parçası olan Ada Çınar'a hoş geldin diyor ve Mardin 1969 Spor bünyesinde nice başarılara imza atmasını diliyoruz. Erzurumspor ile 1 yıllık kiralık anlaşmamız neticesinde, genç stoper Fırat Şaşi'yi Kırmızı Lacivert renklerimize bağlayan imzalar atıldı. Hoş geldin Fırat, yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, kırmızı lacivertli takım teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde hazırlıklarını günde çift idman yaparak geçiriyor. Mardin 1969 Spor ligin ilk haftasında 8 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Niğde Belediye Spor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mardin Futbol Niğde Eylül Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Whatsapp bildirim neden gelmiyor? Iphone ve Samsung Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2024? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İstanbul'da yeni taksi sistemi nedir? Yeni taksi sistemi ne zaman uygulanacak? İBB yeni taksi sistemi nasıl kullanılır? Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı? CEM ZEYTİN HALKA ARZ Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Cem Zeytin hangi bankalarda var? ROBLOX AÇILDI MI? 29 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu? Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel sektör çalışıyor mu? 30 Ağustos Cuma günü hastaneler ve sağlık ocağı açık mı?
title